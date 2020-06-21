Каштру не згоден і другий матч проти «Вольфсбурга» грати в Німеччині

Вчора «Шахтар» виграв чемпіонат України в 13-й раз в історії і вчетверте поспіль.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував офіційному сайту клуба рішення УЄФА провести домашній для «гірників» матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» в Німеччині.

«Хто знає нас і характер наших гравців, прекрасно розуміє, що для нас чемпіонат ще не закінчився. Зараз ми радіємо, це абсолютно нормально. Але на нас все одно лежить відповідальність. Потрібно закінчити наш шлях в чемпіонаті і підійти в найкращих кондиціях до матчу Ліги Європи.

Ми граємо з «Вольфсбургом» в Німеччині - я не згоден. Якщо є умови грати тут чемпіонат... Ми перший поєдинок в Німеччині вже провели - другий повинні грати в Україні.

Формат, де в чвертьфіналі і далі по одній грі? В принципі, в сьогоднішніх реаліях прийняте УЄФА рішення по Лізі Європи коректно», - сказав Каштру.

У Лізі Європи «Шахтар» на виїзді обіграв «Вольфсбург» (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу. Матч-відповідь може пройти в Німеччині, а не в Харкові.

Нагадаємо, «Шахтар» виграв чемпіонат України в 13-й раз в історії і вчетверте поспіль. «Шахтар» виграв 35-й трофей за часів незалежної України і за цим показником обійшов «Динамо» (у киян 34 трофея з 1991 року).

Фото: Укрінформ