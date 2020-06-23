Світоліна наступного тижня зіграє в Швейцарії
Укрінформ
Лідер українського тенісу проведе перші матчі після карантину.
П'ята "ракетка" світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на першому турнірі після коронавірусної паузи, повідомляє БТУ.
Українська тенісистка виступить на змаганнях в Монтре (Швейцарія), які пройдуть 3-5 липня.
На турнірі Elle Spirit Open зіграють вісім тенісисток, серед яких, крім Світоліної, також хорватка Донна Векич, Іга Свентек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.