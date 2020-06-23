Світоліна наступного тижня зіграє в Швейцарії

Лідер українського тенісу проведе перші матчі після карантину.

П'ята "ракетка" світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на першому турнірі після коронавірусної паузи, повідомляє БТУ.

Українська тенісистка виступить на змаганнях в Монтре (Швейцарія), які пройдуть 3-5 липня.

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На турнірі Elle Spirit Open зіграють вісім тенісисток, серед яких, крім Світоліної, також хорватка Донна Векич, Іга Свентек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.