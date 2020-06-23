НБА і профспілка гравців затвердили план відновлення сезону-2019/20

Національна баскетбольна асоціація (НБА) і профспілка гравців затвердили деталі переглянутого колективного договору з метою відновлення сезону-2019/20.

Про це повідомляє інсайдер американського спортивного телевізійного каналу ESPN Едріан Войнаровський.

Сторони затвердили, що регулярний чемпіонат буде відновлено 30 липня о Орландо за участю 22 клубів.

23 червня о 12.00 за північноамериканським східним часом (20.00 - за київським) відкриється вікно підписань для всіх команд НБА.