Через тиждень Ісмаїлі вже почне тренуватися

Відновлення лідера «Шахтаря» після важкої травми може тривати півроку.

Захисник донецького «Шахтаря» Ісмаїлі через тиждень зможе приступити до індивідуальних відновлювальних тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ісмаїлі прооперували в Римі. Там він перебуватиме близько двох тижнів. Очікується, що через тиждень він зможе розпочати індивідуальні відновлювальні тренування. Після повернення в Україну захисник «Шахтаря» працюватиме за індивідуальною програмою. Повний термін відновлення займе до 6 місяців.

Нагадаємо, Ісмаїлі травмувався під час тренування «Шахтаря» 11 червня.

У нинішньому сезоні захисник зіграв в 28 матчах за «гірників», забивши 2 голи і віддавши 5 результативних передач. У «Шахтарі» Ісмаїлі грає з 2013 року і за весь час провів 202 матчі за донецьку команду.

Фото: Укрінформ