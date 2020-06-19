Бій проведуть в Лас-Вегасі на одній з легендарних арен міста.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів boxingscene.com про попередню дату об'єднавчого поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом. Бій планують провести 19 вересня в Лас-Вегасі.

«Наша попередня дата бою Ломаченко - Лопес - 19 вересня. Ми сподіваємося влаштувати поєдинок в цей час.

Ми дуже тісно співпрацюємо з MGM. Так що бій може пройти на MGM Grand. Також це може бути арена Mandalay Bay, яка скоро знову відкриється. Це може бути і T-Mobile Arena. Одна з цих арен прийматиме бій Ломаченко з Лопесом», - сказав Арум.

У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса титул за версією IBF.