Бій Ломаченко – Лопес хочуть провести в Лас-Вегасі з глядачами

Бій готовий прийняти Allegiant Stadium, який здатен вмістити 65 тисяч глядачів і є домашньою ареною клубу НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс».

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив Sky Sports, що чемпіонський бій у легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом можуть організувати у Лас-Вегасі за присутності 10 тисяч глядачів.

«Великий бій, ми сподіваємося зробити його у вересні з обмеженою кількістю глядачів. Ми розмовляємо з американською футбольною командою НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс», у якої прекрасний новий стадіон вартістю 1,8 мільярда доларів.

Вони розмовляли з нами про те, щоб провести бій на їх стадіоні для 10 тисяч глядачів, розсіяних по арені. Всі працюють, щоб це відбулося. Але ми не можемо нічого говорити напевно, поки не отримаємо дозвіл від регулюючих органів», - сказав Арум.

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У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня. Новий термін проведення бою – вересень.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса титул за версією IBF.

Фото: сайт "Лас-Вегас Рейдерс"