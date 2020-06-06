В червні Ломаченко прилетить в США для підготовки до бою з Лопесом

Бій за статус абсолютного чемпіона світу у легкій вазі планують провести у вересні.

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко в середині червня прилетить в США для підготовки до бою з Теофімо Лопесом, заявив boxingnews24.com промоутер Боб Арум.

«Я знаю, що Василь Ломаченко прилетить в США в червні», - заявив промоутер Боб Арум.

У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня. Новий термін проведення бою – вересень.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Фото: boxingnews24.com