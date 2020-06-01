Бій Ломаченко – Лопес проведуть у вересні – промоутер

Боб Арум сподівається, що бій проведуть з глядачами.

Промоутер Боб Арум розповів ESPN, коли відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом.

«Бій Ломаченка і Лопеса буде на одному з наших вересневих вечорів боксу, де, сподіваюся, будуть присутні глядачі», - сказав Арум.

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У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Фото: ESPN