Гандбол: у відборі Євро-2022 Україна гратиме з росіянами в Білорусі

Кваліфікація проходитиме з листопада 2020 року по травень 2021 року.

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник прокоментував для XSport жеребкування відбору на Євро-2022, за підсумками якого чоловіча збірна України потрапила в одну групу з росіянами.

«Завдання у нас одне – вихід з підгрупи. Сьогодні всіх турбує той факт, де ми будемо грати зі збірною Росії. Сподіваємося, що наші друзі-білоруси не відмовлять нам, і ми зіграємо у них зі збірною Росії», - сказав Мельник.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по групі у відборі на Євро-2022. Нашій команді протистоятимуть збірні Росії, Чехії та Фарерських островів.

Кваліфікація проходитиме з листопада 2020 року по травень 2021 року. Фінал Євро-2022 пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня.

Фото: handball.net.ua