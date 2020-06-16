Збірна України з гандболу потрапила в одну групу з Росією у відборі на Євро-2022

На Євро вийдуть команди, які посіли 1-2 місця в групі, а також 4 найкращі команди, які в своїх квартетах посядуть треті місця.

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по групі у відборі на Євро-2022, повідомляє сторінка Федерації гандболу України на Facebook.

Нашій команді протистоятимуть збірні Росії, Чехії та Фарерських островів.

Кваліфікація проходитиме з листопада 2020 року по травень 2021 року. Фінал Євро-2022 пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня.

Нагадаємо, у фінальну стадію вже кваліфікувалися збірні Словаччини та Угорщини (господарі турніру), Іспанії (переможець Євро-2020) і Хорватії (срібний призер Євро-2020). За решту 20 місць боротимуться 32 команди.

Фото: handball.net.ua