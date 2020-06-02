Збірна України з гандболу 16 червня отримає суперників у кваліфікації Євро-2022
32 учасники будуть розбиті на вісім груп по чотири в кожній; збірна України потрапила до третього кошика "посіву", повідомляє Укрінформ.
Кошик 1: Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Словенія, Чехія, Ісландія.
Кошик 2: Австрія, Білорусь, Португалія, Північна Македонія, Сербія, Росія, Чорногорія, Голландія.
Кошик 3: Швейцарія, Литва, Румунія, Боснія і Герцеговина, Україна, Латвія, Польща, Бельгія.
Кошик 4: Фінляндія, Італія, Туреччина, Ізраїль, Естонія, Греція, Косово, Фарерські Острови.
Фінальний турнір Євро-2022 пройде в Угорщині і Словаччині. У ньому візьмуть участь 24 збірні. 20 з них визначаться в кваліфікації - це команди, які посіли перші та другі місця в групах, а також чотири найкращі збірні з посіли треті місця.
Фото: handball.net.ua.