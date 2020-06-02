Збірна України з гандболу 16 червня отримає суперників у кваліфікації Євро-2022

У штаб-квартирі Європейської гандбольної федерації (EHF) у Відні (Австрія) 16 червня відбудеться жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед чоловічих команд.

32 учасники будуть розбиті на вісім груп по чотири в кожній; збірна України потрапила до третього кошика "посіву", повідомляє Укрінформ.

Кошик 1: Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Словенія, Чехія, Ісландія.

Кошик 2: Австрія, Білорусь, Португалія, Північна Македонія, Сербія, Росія, Чорногорія, Голландія.

Кошик 3: Швейцарія, Литва, Румунія, Боснія і Герцеговина, Україна, Латвія, Польща, Бельгія.

Кошик 4: Фінляндія, Італія, Туреччина, Ізраїль, Естонія, Греція, Косово, Фарерські Острови.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде в Угорщині і Словаччині. У ньому візьмуть участь 24 збірні. 20 з них визначаться в кваліфікації - це команди, які посіли перші та другі місця в групах, а також чотири найкращі збірні з посіли треті місця.

Фото: handball.net.ua.