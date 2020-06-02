Гандболісти

Гандболісти "Мотора" можуть отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів-2020/21

Укрінформ
Форум гандбольних клубів (FCH) звернувся до Європейської гандбольної федерації (EHF) з пропозицією надати по два місця в розіграші Ліги чемпіонів-2020/21 не більше ніж трьом країнам.

Про це повідомляє портал Prosport.ro.

Якщо EHF підтримає пропозицію FCH, то у польської "Вісли" і португальського "Спортинга" не буде шансів отримати "уайлд кард".

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У цьому випадку основна боротьба за додаткові місця в Лізі чемпіонів розгорнеться між запорізьким "Мотором", БГК імені Мєшкова з Білорусі, румунським "Динамо" (Бухарест) і норвезьким "Ельверумом".

Фото: handball.motorsich.com.

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