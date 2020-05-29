Гандбол: Німеччина, Данія, Румунія та Іспанія отримали додаткові місця в єврокубках

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) визначилася, що робити з місцями в єврокубках, які автоматично належали переможцям чоловічих і жіночих Кубків ЄГФ і Кубків виклику.

Як повідомляє офіційний сайт ЄГФ, місця в турнірах отримали федерації з найвищим рейтингом в кожному змаганні. У чоловічій Європейській лізі (колишній Кубок ЄГФ) додаткове місце отримала Німеччина. В аналогічному турнірі у жінок зіграє ще одна команда з Данії. Читайте також: Гандбол: Остроушко претендує на звання кращого напівсереднього Ліги чемпіонів-2019/20 У Кубку ЄГФ (колишній Кубок виклику) у чоловіків пільгова квота дісталася Румунії. У жіночому турнірі додаткове місце отримала Іспанія. Фото: europeancup.eurohandball.com.