Гандбол: Остроушко претендує на звання кращого напівсереднього Ліги чемпіонів-2019/20

Офіційний портал гандбольної Ліги чемпіонів-2019/20 опублікував список номінантів на звання кращих гравців турніру по позиціях, незважаючи на офіційно незавершений розіграш.

У число номінантів потрапив український лівий напівсередній Владислав Остроушко, який виступає за північномакедонський "Єврофарм", повідомляє Укрінформ. У списку претендентів почесного звання виявився і розігруючий запорізького "Мотора" білорус Борис Пуховський. Голосування уболівальників стартує у вівторок, 26 травня. Списки номінантів на звання кращих гравців Ліги чемпіонів-2019/20: голкіпер - Андреас Вольфф ("Віве"), Арпад Штербік ( "Веспрем"), Гонсало Перес де Варгас ("Барселона"), Ніклас Ландін ("Кіль"), Роланд Міклер ("Пік"); лівий крайній - Юго Деска ("Монпельє"), Тимур Дібіров ("Вардар"), Себастьян Бартольді ("Ольборг"), Дьогу Бранкінья ("Порту"), Мануель Штрлек ("Веспрем"); правий крайній - Ніклас Екберг ("Кіль"), Валентин Гіоня ("Спортинг"), Богдан Радівоевич ("Пік"), Драган Гаїч ("Веспрем"), Блаж Янц ("Віве"); лінійний - Бенце Банхіді ("Пік"), Хендрік Пекелер ("Кіль"), Артем Корольок ("Віве"), Йоханнес Голла ("Фленсбург"), Каміль Сипшак ("ПСЖ"); лівий напівсередній - Владислав Остроушко ("Єврофарм"), Сандер Сагосен ("ПСЖ"), Анте Кудуз ("Динамо"), Лукас Нільссон ("Кіль"), Расмус Лауге ("Веспрем"); правий напівсередній - Алекс Дуйшебаєв ("Віве"), Валентен Порт ("Монпельє"), Амін Баннур ("Динамо"), Хорхе Македа ("Пік"), Недім Ремель ("ПСЖ"); розігруючий - Борис Пуховський ("Мотор"), Петар Ненадич ("Веспрем"), Лука Ціндрич ("Барселона"), Міккель Хансен ("ПСЖ"), Домагой Дувняк ("Кіль"); захисник - Патрік Вінчек ("Кіль"), Блаж Благотіншек ("Веспрем"), Генрік Мельгорд ("Ольборг"), Віра Капітошка ("ПСЖ"), Тьягус Петрус ("Барселона"); молодий гравець - Александер Блонц ("Ельверум"), Йосип Шарац ("Целє"), Алейкс Гомес ("Барселона"), Золтан Сита ("Вісла)", Андре Гомеш ("Порту"); Тренер: Хаві Паскуаль ("Барселона"), Рауль Гонсалес ("ПСЖ"), Філіп Йіха ("Кіль"), Давид Давис ("Веспрем"), Магнус Андерссон ("Порту"). На фото: Владислав Остроушко (m.handballfast.com).