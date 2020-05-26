Гандбол: Остроушко претендує на звання кращого напівсереднього Ліги чемпіонів-2019/20

Гандбол: Остроушко претендує на звання кращого напівсереднього Ліги чемпіонів-2019/20

Укрінформ
Офіційний портал гандбольної Ліги чемпіонів-2019/20 опублікував список номінантів на звання кращих гравців турніру по позиціях, незважаючи на офіційно незавершений розіграш.

У число номінантів потрапив український лівий напівсередній Владислав Остроушко, який виступає за північномакедонський "Єврофарм", повідомляє Укрінформ.

У списку претендентів почесного звання виявився і розігруючий запорізького "Мотора" білорус Борис Пуховський.

Голосування уболівальників стартує у вівторок, 26 травня.

Списки номінантів на звання кращих гравців Ліги чемпіонів-2019/20:

голкіпер - Андреас Вольфф ("Віве"), Арпад Штербік ( "Веспрем"), Гонсало Перес де Варгас ("Барселона"), Ніклас Ландін ("Кіль"), Роланд Міклер ("Пік");

лівий крайній - Юго Деска ("Монпельє"), Тимур Дібіров ("Вардар"), Себастьян Бартольді ("Ольборг"), Дьогу Бранкінья ("Порту"), Мануель Штрлек ("Веспрем");

правий крайній - Ніклас Екберг ("Кіль"), Валентин Гіоня ("Спортинг"), Богдан Радівоевич ("Пік"), Драган Гаїч ("Веспрем"), Блаж Янц ("Віве");

лінійний - Бенце Банхіді ("Пік"), Хендрік Пекелер ("Кіль"), Артем Корольок ("Віве"), Йоханнес Голла ("Фленсбург"), Каміль Сипшак ("ПСЖ");

лівий напівсередній - Владислав Остроушко ("Єврофарм"), Сандер Сагосен ("ПСЖ"), Анте Кудуз ("Динамо"), Лукас Нільссон ("Кіль"), Расмус Лауге ("Веспрем");

правий напівсередній - Алекс Дуйшебаєв ("Віве"), Валентен Порт ("Монпельє"), Амін Баннур ("Динамо"), Хорхе Македа ("Пік"), Недім Ремель ("ПСЖ");

розігруючий - Борис Пуховський ("Мотор"), Петар Ненадич ("Веспрем"), Лука Ціндрич ("Барселона"), Міккель Хансен ("ПСЖ"), Домагой Дувняк ("Кіль");

захисник - Патрік Вінчек ("Кіль"), Блаж Благотіншек ("Веспрем"), Генрік Мельгорд ("Ольборг"), Віра Капітошка ("ПСЖ"), Тьягус Петрус ("Барселона");

молодий гравець - Александер Блонц ("Ельверум"), Йосип Шарац ("Целє"), Алейкс Гомес ("Барселона"), Золтан Сита ("Вісла)", Андре Гомеш ("Порту");

Тренер: Хаві Паскуаль ("Барселона"), Рауль Гонсалес ("ПСЖ"), Філіп Йіха ("Кіль"), Давид Давис ("Веспрем"), Магнус Андерссон ("Порту").

На фото: Владислав Остроушко (m.handballfast.com).

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