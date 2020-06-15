IHF презентувала міжнародний тиждень гандболу

IHF презентувала міжнародний тиждень гандболу

Укрінформ
Міжнародна федерація гандболу (IHF) оголосила про проведення першого тижня ігрового виду спорту, який пройде з 12 по 18 липня.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Всесвітнє свято гандболу приурочене до дня народження IHF, яку було створено 12 липня 1946 року.

Планується, що гандбольна тиждень проводитиметься щорічно.

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Цього разу захід пройде у віртуальному форматі у зв'язку з пандемією коронавірусу. Надалі IHF намір проводити спеціальні матчі, семінари та інші акції, спрямовані на популяризацію гандболу. Зокрема, цього року під час міжнародного гандбольного тижня відбудеться голосування за кращих гравця і тренера планети 2019 року.

Фото: ihf.info.

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