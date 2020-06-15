IHF презентувала міжнародний тиждень гандболу

Міжнародна федерація гандболу (IHF) оголосила про проведення першого тижня ігрового виду спорту, який пройде з 12 по 18 липня.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Всесвітнє свято гандболу приурочене до дня народження IHF, яку було створено 12 липня 1946 року.

Планується, що гандбольна тиждень проводитиметься щорічно.

Цього разу захід пройде у віртуальному форматі у зв'язку з пандемією коронавірусу. Надалі IHF намір проводити спеціальні матчі, семінари та інші акції, спрямовані на популяризацію гандболу. Зокрема, цього року під час міжнародного гандбольного тижня відбудеться голосування за кращих гравця і тренера планети 2019 року.

Фото: ihf.info.