"Формула-1" планує провести два етапи у Португалії

Організатори чемпеіоната світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" планує провести два етапи сезону-2020 на автодромі "Алгарве" (Algarve International Circuit) у Портімані (Португалія).

Перша гонка у Портімані може відбутися 27 вересня, друга - 4 жовтня, повідомляє португальське видання A Bola.

Етапи матимуть назви "Гран-прі Португалії" та "Гран-прі Алгарве".

Автодром у Португалії має вищу категорію FIA і відповідає всім вимогам проведення гонок "Формули-1".

Характерно, що останній Гран-прі Португалії відбувся 1996 року в Ешторілі.

Фото: abola.pt/motores.