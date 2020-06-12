"Формула-1": етапи в Азербайджані, Сінгапурі та Японії скасували
Укрінформ
Гран-прі чемпіонату світу з автогонок у класі машин "Формула-1" в Азербайджані, Сінгапурі та Японії не відбудуться в 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба змагань.
Причиною стали наслідки пандемії коронавірусу.
Раніше були скасовані етапи в Нідерландах, Австралії, Монако і Франції. На невизначений термін відкладено етапи в Бахрейні, В'єтнамі, Китаї, Іспанії та Канаді.
Нагадаємо, сезон-2020 розпочнеться двома етапами на трасі в австрійському Шпільбергу 3-5 липня і 10-12 липня.
Фото: formula1.com.