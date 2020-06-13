За кожне дитяче життя варто боротися – Артем Бесєдін

Завдяки проекту «Стань кумиром» зібрали кошти для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в лікарні «Охматдит».

Зірки українського спорту виступили партнерами благодійного проекту «Стань кумиром», організатором якого стали платформа PayphoneX і фонд «Таблеточки». Всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», повідомляє Укрінформ.

Уже під час проведення акції до неї приєднався нападник київського «Динамо» і збірної України Артем Бесєдін.

«Такі проекти по-справжньому об'єднують людей і країну. А також дарують надію, що всі разом ми можемо зробити цей світ трохи кращим. Діти - майбутнє нашої країни, і за кожне дитяче життя точно варто боротися», - зазначив Артем.

У підсумку за три дні акції зібрали 112 484 гривні і більшість учасників проекту вирішили продовжити збір коштів.

Також в акції взяли участь футболісти київського «Динамо» Сергій Сидорчук, Георгій Бущан і Олександр Караваєв, дворазовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Слава Медведенко, багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський, легенда українського велоспорту, а нині спортивний директор американської команди Світового туру «Трек-Сегафредо» Ярослав Попович, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко (лижна акробатика), триразова чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні Анна Круковська, і цілий ряд зірок шоу-бізнесу.