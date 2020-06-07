«Динамо» допомогло зібрати кошти для 68 дітей клініки «Охматдит»

У рамках проекту можна було замовити мотиваційне відеопривітання від Сергія Сидорчука, Георгія Бущана й Олександра Караваєва.

В акції #Станькумиром, яку присвятили до Міжнародного дня захисту дітей, одними з найпопулярніших лотів стали м'ячі з автографами футболістів «Динамо». Київський клуб виступив партнером благодійного проекту, організатором якого стала платформа PayphoneX та фонд «Таблеточки». Усі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», повідомляє офіційний сайт «Динамо».

У рамках проекту можна було замовити мотиваційне відеопривітання від Сергія Сидорчука, Георгія Бущана й Олександра Караваєва. А також автографи гравців команди на фірмовому динамівському м'ячі. Останній лот користувався підвищеною популярністю. У підсумку за три дні акції зібрали 112 484 грн, і більшість учасників проекту вирішили продовжити збір коштів.

Також в акції взяли участь дворазовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Слава Медведенко, багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський, легенда українського велоспорту, спортивний директор американської команди Світового туру «Трек-Сегафредо» Ярослав Попович, єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко (лижна акробатика), триразова чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні Анна Круковська та цілий ряд зірок шоу-бізнесу.

Фото: сайт ФК "Динамо"