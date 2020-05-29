Київське «Динамо» приєдналося до акції «Стань кумиром»

До акції долучилися багато гравців «Динамо», зокрема, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан.

ФК «Динамо» Київ приєднується до акції «Стань кумиром», повідомляє сайт fcdynamo.kiev.ua

Акція триватиме з 1 по 3 червня, і всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в лікарні «Охматдит».

До акції долучилися багато гравців київського «Динамо», зокрема, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан.

30 травня поновлюється футбольний чемпіонат України в УПЛ. Матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський» в неділю, 31 травня. Початок поєдинку о 17:00.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, набравши 59 очок в 23 турах. «Динамо» йде на третьому місці, поступаючись «гірникам» 13 очками.

Фото: Укрінформ