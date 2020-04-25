Футболісти «Динамо» відвідали бійців АТО в госпіталі

Головний військовий госпіталь України відвідали Георгій Бущан, Олександр Караваєв і Володимир Шепелєв.

Футболісти «Динамо» передали подарунки бійцям АТО, що знаходяться в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний військовий госпіталь України відвідали троє гравців першої команди «Динамо»: Георгій Бущан, Олександр Караваєв і Володимир Шепелєв. Футболісти привезли бійцям взуття, спортивні костюми, футболки, шорти, шкарпетки, продукти харчування.

Колишній гравець «Динамо» Володимир Мунтян, який також прибув у складі делегації, подарував воїнам м'ячі, клубні журнали, а також книги про легендарних гравців київського клубу.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. На другому місці «Зоря» - 36 балів. Стільки ж очок і у київського «Динамо», що йде третім.

До завершення чемпіонату України командам необхідно провести ще дев'ять турів.

Фото: сайт ФК "Динамо"