«Шахтар» може втратити Ісмаїлі на півроку – ЗМІ

За попереднім діагнозом, лідер «Шахтаря» порвав хрестоподібні зв'язки.

Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі отримав пошкодження коліна і може пропустити півроку, повідомляє Football.ua.

30-річний футболіст травмувався на тренуванні 11 червня. Найближчим часом він пройде обстеження для визначення тяжкості травми.

Попередньо – Ісмаїлі порвав хрестоподібні зв'язки. Відновлення може зайняти мінімум 6 місяців. Він може пропустити не лише кінець цього, але і початок наступного сезону.

У цьому сезоні Ісмаїлі забив 2 м’ячі і віддав 5 гольових передач в 32 матчах.

Нагадаємо, у разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Зараз у клубів по 34 трофея. Для «Шахтаря» це буде 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку «Динамо» - 15.

Фото: Укрінформ