«Шахтар» може втратити Ісмаїлі на півроку – ЗМІ
Укрінформ
За попереднім діагнозом, лідер «Шахтаря» порвав хрестоподібні зв'язки.
Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі отримав пошкодження коліна і може пропустити півроку, повідомляє Football.ua.
30-річний футболіст травмувався на тренуванні 11 червня. Найближчим часом він пройде обстеження для визначення тяжкості травми.
Попередньо – Ісмаїлі порвав хрестоподібні зв'язки. Відновлення може зайняти мінімум 6 місяців. Він може пропустити не лише кінець цього, але і початок наступного сезону.
У цьому сезоні Ісмаїлі забив 2 м’ячі і віддав 5 гольових передач в 32 матчах.
Нагадаємо, у разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Зараз у клубів по 34 трофея. Для «Шахтаря» це буде 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку «Динамо» - 15.
Фото: Укрінформ