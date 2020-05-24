Лідер «Шахтаря» Ісмаїлі повертається до тренувань після травми

Під час спарингу з «Рухом» травму голови отримав Матвієнко.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів клубному Youtube-каналу про кадрову ситуацію в команді.

«Ісмаїлі повинен повернутися до роботи 26 травня. У нього було невелике запалення ахілла. У Сіпріано невеликі м'язові болі, але нічого страшного - на наступному тижні він вже повернеться до роботи», - сказав Каштру.

Крім цього, сьогодні під час спарингу донеччан з львівським «Рухом» (4:1) захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко отримав травму голови і не зміг дограти матч.

Раніше ще один захисник донецького клубу Валерій Бондар вилетів на три місяці через перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Наразі у «Шахтаря» залишилось лише троє здорових центральних захисника - Сергій Кривцов, Давид Хочолава і Вітао.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ