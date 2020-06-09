Ігор Суркіс про тренера "Динамо": Пропоную змінити тему

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс відреагував на інформаційний шум навколо головного тренера команди Олексія Михайличенка.

У коментарі клубному сайту Суркіс заявив, що він не потребує рекомендацій з цього питання.

"Є одне золоте правило, яке випробуване життям - ніколи не давай порад, коли тебе про це не просять. Тим більше - нав'язливих порад. Цю істину можна застосувати й у випадку з моїм вибором тренера для "Динамо". Усім дуже дякую за турботу, але цих рекомендацій я не потребую. Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему...".

Нагадаємо, що в якості заміни Михайличенку ЗМІ називали Ерола Булута, Сергія Реброва та Юрія Сьоміна.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.