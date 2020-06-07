Андрій Шевченко тренуватиме збірну до кінця 2022 року

Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про продовження контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і його штабом. «Виконком УАФ проголосував за продовження контракту з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року», - сказав Павелко, повідомляє ua.tribuna.com.

Sport Arena вже повідомляла, що Шевченко підпише нову угоду з національною командою строком на два з половиною роки, до чемпіонату світу-2022 в Катарі. Також продовжені контракти і з усіма представниками його тренерського штабу.

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Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом «синьо-жовті» провели 33 матчі - 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

На чемпіонаті Європи Україна зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй у жовтні-листопаді нинішнього року.

Фото: Укрінформ