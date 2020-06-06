Наставник збірної України Шевченко відвідав військовий госпіталь

Тренерський штаб збірної України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком передав гуманітарну допомогу Київському військовому клінічному госпіталю.

Головний тренер особисто відвідав медичний заклад, повідомляє Tribuna.com.

Шевченко передав 100 окулярів, 100 захисних костюмів, 500 пар рукавичок, 500 масок та апарат ШВЛ вартістю 680 тисяч гривень. Апарат замовили два місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв у світі його доправили лише тепер.

"Багато разів національна збірна упродовж чотирьох років відвідує військові госпіталі. Періодично намагаємося підтримувати наших військових, коли є можливість. Ми це робили у Харкові, Києві, Львові і будемо продовжувати. І апарат, і костюми - для військових", - сказав Шевченко.

Фото: ua.tribuna.com.