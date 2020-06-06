Арвеладзе, Гуцуляк і Конопля не допоможуть «Десні» в матчі з «Шахтарем»

Клуб з Чернігова має кадрові втрати перед матчем з лідером чемпіонату.

Головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь розповів телеканалу «Футбол» про кадрові проблеми своєї команди перед матчем 25-го туру УПЛ проти "Шахтаря".

У грі з «гірниками» чернігівці на зможуть розраховувати на травмованих півзахисників Левана Арвеладзе і Олексія Гуцуляка.

«Арвеладзе вже тренується в загальній групі, але з «Шахтарем» він ще не зможе зіграти. На жаль, важко травмувався на початку матчу з «Оболонню-Бровар» Олексій Гуцуляк», - заявив Рябоконь.

Крім Арвеладзе і Гуцуляка, не допоможе «Десні» і захисник Юхим Конопля, який не може грати з «Шахтарем» за умовами орендної угоди.

У нинішньому сезоні Арвеладзе зіграв 5 матчів за «Десну» і забив один м'яч. На рахунку Гуцуляка 3 матчі без результативних дій. Обидва гравці приєдналися до команди Рябоконя взимку.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Десна» зіграють 6 червня о 17:00. Зараз чернігівська команда займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Фото: facebook.com/pg/desnafc