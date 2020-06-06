Шевченко: Від Беседіна збірна України ніколи не відмовиться

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився думками про перспективи в національній команді форварда київського "Динамо" Артема Бесєдіна, який відбуває річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Наставник зазначив, що збірна ніколи не відмовиться від такого гравця, повідомляє Tribuna.com.

"Беседіну треба дочекатися, коли пройде дискваліфікація. Він має набрати форму, тренуватися, виборювати місце у складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не відмовимося. Якщо він буде у формі, в нього є всі шанси", - сказав Шевченко.

Беседін зможе приступити до тренувань з "Динамо" 19 жовтня, а повернутися на поле - 19 січня нинішнього року.

Фото: uaf.ua.