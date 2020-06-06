Захисник "Динамо": Нині важливо перемогти "Олександрію" та "Зорю"

Футбольний захисник київського "Динамо" Артем Шабанов поділився думками про ситуацію в чемпіонаті України, де його команда поки йде на четвертому місці.

Гравець відзначив, що у майбутніх матчах важливо перемогти найближчих суперників, повідомляє офіційний сайт киян.

"Після матчу з "Шахтарем" і нашої поразки, звичайно, осад залишився. Ми дуже хотіли перемогти, щоб посісти друге місце і закріпитися на ньому. Зараз у трьох команд - "Динамо", "Зорі" та "Десни" однакова кількість очок, тому вся боротьба ще попереду, починаємо заново. Потрібно перемагати "Олександрію" і "Зорю" у найближчих матчах - це дуже важливо. Думаю, до цих поєдинків ми підійдемо у всеозброєнні", - сказав Шабанов.

Становище команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 62 очки (після 24-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (24), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.