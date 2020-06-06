Хавбек "Олександрії": У матчі з "Динамо" ми виглядатимемо переконливо
Укрінформ
Футбольний півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець поділився очікуваннями від майбутнього матчу 25-го туру чемпіонату України проти київського "Динамо".
В ефірі ТК "Футбол" гравець зазначив, що упевнений у своїй команді.
"В останніх трех матчах з "Динамо" ми дуже добре виглядали, але був присутній фактор невезіння. Упевнений, що у наступній грі ми виглядатимесо переконливо. Перед цією зустріччю ми добре потренувалися і, думаю, заробили фарт. Упевнений у своїй команді та в кожному партнері, який виступатиме зі мною на футбольному полі", - заявив Ковалець.
Нагадаємо, у турнірній таблиці УПЛ "Олександрія" йде на п'ятому місці, відстаючи від "Динамо" на 3 очки.
Матч "Динамо" - "Олександрія" відбудеться у столиці 7 червня. Початок - о 17.00.
Фото: fco.com.ua.