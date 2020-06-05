Київське "Динамо" уклало контракт з новим офіційним спонсором

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) розпочав співпрацю з компанією Winner Automotive.

Новим офіційним спонсором стала група офіційних дилерів в Києві Winner Automotive, яка забезпечує повний комплекс послуг з продажу та обслуговування автомобілів, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Сторони уклали партнерську угоду терміном на два роки і домовилися про співпрацю в рамках реклами під час матчів, промоакцій, а також спільної організації і реалізації соціальних проектів.

На фото: директор Winner Automotive Дмитро Бугославський (ліворуч) та перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ) Віталій Сівков (fcdynamo.kiev.ua).