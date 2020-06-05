Роналду першим з футболістів заробив 1 мільярд доларів

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, чиї доходи перевищили мільярд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

35-річний португалець став лише третім спортсменом, який заробив 1 млрд доларів за кар'єру. Раніше подібної позначки досягали гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвезер.

Роналду за свою 17-річну кар'єру заробив 650 млн доларів в якості зарплати від різних клубів. Решту коштів він отримав від різних спонсорських контрактів.

Торік Роналду заробив 105 млн євро.

Фото: juventus.com.