Чемпіонат Румунії з футболу поновиться 12 червня
Укрінформ
Футбольний чемпіонат Румунії, перерваний через пандемію коронавірусної інфекції, буде продовжений з 12 червня.
Про це повідомляється на офіційному сайті румунської федерації.
У першому поєдинку після відновлення зіграють "Університатя" і "Ботошані". З високою ймовірністю всі матчі першості до кінця сезону пройдуть без глядачів.
На момент паузи в чемпіонаті Румунії було зіграно 34 тури. Лідирує з 67 очками "Оцелул", у якого один матч в запасі.
Фото: Getty Images.