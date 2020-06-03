Чемпіонат Румунії з футболу поновиться 12 червня

Футбольний чемпіонат Румунії, перерваний через пандемію коронавірусної інфекції, буде продовжений з 12 червня.

Про це повідомляється на офіційному сайті румунської федерації.

У першому поєдинку після відновлення зіграють "Університатя" і "Ботошані". З високою ймовірністю всі матчі першості до кінця сезону пройдуть без глядачів.

Читайте також: Португалія поновлює футбольний сезон

На момент паузи в чемпіонаті Румунії було зіграно 34 тури. Лідирує з 67 очками "Оцелул", у якого один матч в запасі.

Фото: Getty Images.