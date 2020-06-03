Став відомий розклад чемпіонату світу-2021 з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) затвердив розклад чемпіонату світу 2021 року з біатлону, який пройде у словенській Поклюці.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

На 10-21 лютого 2021 року заплановано 12 гонок (в тому числі дві змішані естафети):

10.02.2021 - змішана естафета

12.02.2021 - спринт (чоловіки)

13.02.2021 - спринт (жінки)

14.02.2021 - гонка переслідування (чоловіки)

14.02.2021 - гонка переслідування (жінки)

16.02.2021 - індивідуальна гонка (жінки)

17.02.2021 - індивідуальна гонка (чоловіки)

18.02.2021 - сингл-мікст

20.02.2021 - естафета (жінки)

20.02.2021 - естафета (чоловіки)

21.02.2021 - мас-старт (жінки)

21.02.2021 - мас-старт (чоловіки).

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Як повідомлялося, перший етап Кубка світу нового сезону має пройти 28-29 листопада у фінському Контіолахті, другий - 3-6 грудня у шведському Естерсунді, третій - 11-13 грудня в австрійському Хохфільцені, заключні етапи - 11-14 березня в чеському Нове- Місце і 18-21 березня в норвезькому Осло.

Січневі етапи Кубка світу відбудуться в німецьких Обергофі (7-10 січня) і Рупольдінгу (13-17 січня), а також в італійському Антгольці (21-24 січня).

Фото: biathlon.com.ua.