Став відомий розклад чемпіонату світу-2021 з біатлону
Про це повідомляє пресслужба IBU.
На 10-21 лютого 2021 року заплановано 12 гонок (в тому числі дві змішані естафети):
10.02.2021 - змішана естафета
12.02.2021 - спринт (чоловіки)
13.02.2021 - спринт (жінки)
14.02.2021 - гонка переслідування (чоловіки)
14.02.2021 - гонка переслідування (жінки)
16.02.2021 - індивідуальна гонка (жінки)
17.02.2021 - індивідуальна гонка (чоловіки)
18.02.2021 - сингл-мікст
20.02.2021 - естафета (жінки)
20.02.2021 - естафета (чоловіки)
21.02.2021 - мас-старт (жінки)
21.02.2021 - мас-старт (чоловіки).
Як повідомлялося, перший етап Кубка світу нового сезону має пройти 28-29 листопада у фінському Контіолахті, другий - 3-6 грудня у шведському Естерсунді, третій - 11-13 грудня в австрійському Хохфільцені, заключні етапи - 11-14 березня в чеському Нове- Місце і 18-21 березня в норвезькому Осло.
Січневі етапи Кубка світу відбудуться в німецьких Обергофі (7-10 січня) і Рупольдінгу (13-17 січня), а також в італійському Антгольці (21-24 січня).
Фото: biathlon.com.ua.