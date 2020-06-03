Молодіжну збірну України з хокею очолив Дмитро Підгурський

47-річний гловний тренер хокеїстів херсонського "Дніпра" Дмитро Підгурський очолив збірну України U20.

До тренерського штабу молодіжної збірної також увійшли колеги Підгурського по "Дніпру" Олег Тимченко та Олександр Васильєв, повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

"Чемпіонати світу серед молодіжних збірних, як відомо, розігруються у грудні. Тому в нас немає, на відміну від національної та юнацької збірних, року на підготовку. Ми маємо працювати максимально швидко", - заявив Дмитро Підгурський.

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Він також підкреслив, що "Дніпро" стане базовою командою молодіжної збірної України.

Фото: fhu.com.