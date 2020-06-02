Жіночий чемпіонат України з хокею достроково завершений

Жіночий комітет Федерації хокею України (ФХУ) прийняв рішення достроково завершити сезону чемпіонату України серед дівчат.

Це питання було вирішене на засіданні виконкому ФХУ, повідомляє пресслужба комітету в своєму Facebook.

Команди "Пантери" і "Україночка" виступали за дострокове завершення сезону без визначення переможця, а ХК "Королеви Дніпра", які лідирували в таблиці на момент зупинки сезону, голосували за визначення переможців.

Так як була зіграна рівно половина сезону, і всі команди провели однакову кількість матчів, то ФХУ вирішила визнати "Королев Дніпра" чемпіонками сезону-2019/2020 і дозволити командам не догравати "регулярку".

Підсумки:

1-е місце - ХК "Королеви Дніпра"

2-е місце - ХК "Пантери"

3-є місце - ХК "Україночка".

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Нагородження команд буде проводитися підрозділами Федерації у відповідних регіонах, де базуються клуби, в максимально короткі терміни.

На фото: ХК "Королеви Дніпра" (ФХУ).