Жіночий чемпіонат України з хокею достроково завершений
Це питання було вирішене на засіданні виконкому ФХУ, повідомляє пресслужба комітету в своєму Facebook.
Команди "Пантери" і "Україночка" виступали за дострокове завершення сезону без визначення переможця, а ХК "Королеви Дніпра", які лідирували в таблиці на момент зупинки сезону, голосували за визначення переможців.
Так як була зіграна рівно половина сезону, і всі команди провели однакову кількість матчів, то ФХУ вирішила визнати "Королев Дніпра" чемпіонками сезону-2019/2020 і дозволити командам не догравати "регулярку".
Підсумки:
1-е місце - ХК "Королеви Дніпра"
2-е місце - ХК "Пантери"
3-є місце - ХК "Україночка".
Нагородження команд буде проводитися підрозділами Федерації у відповідних регіонах, де базуються клуби, в максимально короткі терміни.
На фото: ХК "Королеви Дніпра" (ФХУ).