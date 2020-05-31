«Динамо» грало краще в перші 20-30 хвилин – Каштру

«Шахтар» відірвався від другого місця на 16 очок.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував телеканалу «Футбол» перемогу в 24-му турі УПЛ над «Динамо» (3:1).

«Після паузи, роботи вдома, у нас було всього 2,5 тижні в поле. Ми ніби провели 3-і збори. Було важко всім цим керувати. Я не оцінюють тільки фізику, ще техніку, тактику, психологію. Це важливі аспекти команди і в індивідуальному плані. Ми можемо бути продуктивні на 70%, але на 30 ще треба додати. До кінця сезону поставимо команду на вищий рівень.

Спочатку побачили складності. «Динамо» грало краще в перші 20-30 хвилин. Вони були більш агресивними, забирали у нас всі зони. Але час минав, ми вимагали все більше, контролювали гру. Зрозуміли по першому тайму, що нам потрібно зростати, що і зробимо до кінця чемпіонату», - сказав Каштру.

Футболісти донецького «Шахтаря» з рахунком 3:1 здобули вольову перемогу над київським «Динамо» у поєдинку 24-го туру УПЛ.

Турнірне становище команд першої шістки: «Шахтар» - 62 очки (після 24-х матчів), «Зоря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Олександрія» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

Фото: Укрінформ