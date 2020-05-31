«Шахтар» краще використовував помилки – Михайличенко

«Динамо» програло «Шахтарю» 1:3 і опустилося на 4-е місце.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував телеканалу «Футбол» поразку в 24-му турі УПЛ від «Шахтаря» (1:3).

«Шахтарю» не можна було давати свободу, контролювати м'яч. Але ігровий тонус, якого немає, не дозволив нам зберегти структуру гри.

«Шахтар» краще використовував помилки. Всіх можна привітати з поверненням футболу. Але це результат на який, на мою думку, ми не заслуговували. Але це футбол, хто краще використовує моменти, той виграє», - сказав Михайличенко.

Футболісти донецького «Шахтаря» з рахунком 3:1 здобули вольову перемогу над київським «Динамо» у поєдинку 24-го туру чемпіонату УПЛ.

Турнірне становище команд першої шістки: «Шахтар» - 62 очки (після 24-х матчів), «Зоря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Олександрія» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

Фото: Укрінформ