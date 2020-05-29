Стали відомі дати проведення матчів Кубка Англії з футболу
Укрінформ
Футбольна асоціація Англії (FA) опублікувала попередній розклад матчів Кубка країни-2019/20.
Як повідомляє офіційний сайт FA, планується, що поєдинки 1/4 фіналу Кубка Англії пройдуть 27 і 28 червня, півфінали відбудуться 11 і 12 липня, а фінал заплановано на 1 серпня.
Пари 1/4 фіналу Кубка Англії виглядають наступним чином:
"Лестер" - "Челсі"
"Ньюкасл" - "Манчестер Сіті"
"Шеффілд Юнайтед" - "Арсенал"
"Норвич" - "Манчестер Юнайтед".
Раніше стало відомо, що англійська прем'єр-ліга (АПЛ) відновить сезон 17 червня.
Фото: thefa.com.