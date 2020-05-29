Стали відомі дати проведення матчів Кубка Англії з футболу

Футбольна асоціація Англії (FA) опублікувала попередній розклад матчів Кубка країни-2019/20.

Як повідомляє офіційний сайт FA, планується, що поєдинки 1/4 фіналу Кубка Англії пройдуть 27 і 28 червня, півфінали відбудуться 11 і 12 липня, а фінал заплановано на 1 серпня.

Пари 1/4 фіналу Кубка Англії виглядають наступним чином:

"Лестер" - "Челсі"

"Ньюкасл" - "Манчестер Сіті"

"Шеффілд Юнайтед" - "Арсенал"

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

Раніше стало відомо, що англійська прем'єр-ліга (АПЛ) відновить сезон 17 червня.

Фото: thefa.com.