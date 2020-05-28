АПЛ поновлять 17 червня матчем «Ман Сіті» - «Арсенал»

В березні «Ліверпуль» пішов на карантин, випереджаючи «Ман Сіті» на 25 очок.

На сьогоднішніх зборах клубів АПЛ прийняли рішення про дату поновлення сезону, повідомляє The Telegraph.

Рестарт Прем'єр-ліги відбудеться 17 червня двома відкладеними матчами 28-го туру: «Манчестер Сіті» - «Арсенал» і «Астон Вілла» - «Шеффілд Юнайтед». Так у всіх клубів ліги буде зіграно по 29 матчів.

30-й тур розпочнеться 20 червня і його зіграють протягом вихідних. Можливо також проведення одного матчу 19 червня.

Нагадаємо, в АПЛ вже провели три раунди тестування на коронавірус. Виявили 12 випадків зараження.

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