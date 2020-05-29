"Реал" залишається найдорожчим клубом Європи

Мадридський "Реал" є найдорожчим клубом Європи за даними дослідження аудиторської компанії KPMG Football Benchmark.

За інформацією джерела, сукупна вартість іспанського гранда становить €3,478 мільярда.

На другому місці в рейтингу розташувався "Манчестер Юнайтед", чия вартість оцінюється в €3,342 мільярда.

Третю сходинку в списку посідає "Барселона", яка також подолала позначку в €3 мільярди (€3,193 млрд). Каталонці обійшли мюнхенську "Баварію" (€2,878 мільярда).

Українські клуби у топ-32 рейтингу не потрапили.