Зінченко зіграє проти професіонального кіберфутболіста у FIFA20

Уперше в межах кіберфутбольного протистояння зійдуться гравець національної збірної з футболу та професіональний кіберспортсмен.

В онлайн-поєдинку у FIFA20 зустрінуться півзахисник збірної України Олександр Зінченко та гравець із топ-100 світового рейтингу FIFA.gg найкращих кіберфутболістів (дисципліна FIFA19 на PS4) Алекс Мерсер, більше відомий як ForlanFS. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Олександр Зінченко зіграє складом у форматі Ultimate Team за участю легенд світового футболу. До команди ForlanFS увійдуть лише українські гравці.

Олександр Зінченко та ForlanFS проведуть два матчі, а переможця визначать за кількістю забитих голів.

Поєдинок ATeamPlayer - CyberPlayer відбудеться 29 травня о 20.00 на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Коментуватимуть гру самі гравці у форматі живого спілкування.