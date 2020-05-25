Де Ла Хоя вніс Ломаченка до ТОП-3 найкращих боксерів сучасності

Видатний у недалекому минулому американський боксер, а нині президент промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хоя назвав свого підопічного мексиканця Сауля Канело Альвареса найкращим боксером сучасності.

До ТОП-3 "списку Де Ла Хої" увійшов й українець Василь Ломаченко, повідомляє Ibtimes.com.

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"Я маю поставити Канело на перше місце принаймні через те, з ким він боксував і з ким хоче битися. Упевнений, що Сауль - єдиний боксер, який хоче найсерйозніших викликів. Усі інші насамперед запитують: "А скільки я зароблю?" Канело таких питань не ставить, він просто хоче перемагати кращих. Після нього йдуть Кроуфорд та Ломаченко. Думаю, що навички Теренса можуть дозволити йому стати мега-зіркою. Василь Ломаченко - вражаючий боєць. Вважаю, що він може підкорити ще одну вагову категорію", - заявив промоутер.

На фото: Оскар Де Ла Хоя/Getty Images.