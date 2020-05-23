Збірна України з кіберфутболу проведе спаринг з Фінляндією у FIFA 20

У понеділок, 25 травня, о 20.00 відбудеться онлайн-поєдинок кіберфутбольних збірних команд Фінляндії та України з дисципліни FIFA 20.

Матч транслюватиметься наживо на YouTube-каналі Української асоціації футболу за підтримки Федерації кіберспорту України, повідомляє пресслужба УАФ.

Збірну України у віртуальному футбольному протистоянні з фінами представлятиме дует киян: 21-річний Денис Flewless_phoenix Євтушик та 25-річний Алекс ForlanFS Мерсер.

Суперники виставлять проти "синьо-жовтих" одразу чотирьох гравців — Валттері Valdoboii Кюрьйо, Пюрю NephewR Раялу, Йоеля Tsouel Ніемеля та Юссі JaKurrii Койвуніемі.

Переможцем поєдинку стане команда, що набере найбільшу кількість очок. Суперники проведуть чотири матчі: за перемогу нараховуватимуться по три очки, за нічию - по одному, за поразку - нуль.

Читайте також: Україна здобула другу перемогу на турнірі з кіберфутболу European Nations Cup

Нагадаємо, цими днями збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES змагається у престижному міжнародному онлайн-турнірі #StayHome European Nations Cup, організованому Федерацією кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією.

Фото: uaf.ua.