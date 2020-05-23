Чигринський піде на пониження зарплати і подовжить контракт з АЕКом

Нині річна зарплата українського футболіста – 450 тисяч євро.

Грецький клуб АЕК (Афіни) хоче запропонувати захиснику Дмитру Чигринському новий контракт за схемою 1+1. Чинний договір українця закінчується в кінці червня, повідомляє sdna.gr.

Через високу травматичність гравця грецький клуб піде на зниження зарплати 33-річного Чигринського, і той згоден з новими умовами. Контракт екс-футболіста збірної України автоматично продовжать, якщо він зіграє 25 матчів у сезоні. Поки Дмитро відіграв 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом.

За АЕК Чигринський виступає з літа 2016 року, коли перебрався в Грецію з «Дніпра». З тих пір він зіграв за клуб 93 матчі у всіх офіційних турнірах.

Нагадаємо, на сьогоднішній день АЕК посідає третє місце в таблиці чемпіонату Греції і відстає від лідера «Олімпіакоса» на 15 очок.

Фото: sdna.gr