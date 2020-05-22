Дизайн нової форми "Манчестер Сіті" уболівальники назвали найгіршим в історії

У мережі з'явилися фото нової форми англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" на наступний сезон.

Фанати порівнюють дизайн третього комплекту форми з килимом і бактеріями під мікроскопом. Про це повідомляє iSport.ua.

"Футболка виглядає дуже незвично, незважаючи на традиційні клубні кольори. Вся справа в дизайні - використання перського орнаменту Пейслі...Фанати з невдоволенням сприйняли такий дизайн форми, порівнюючи його з бактеріями під мікроскопом (при цьому визнаючи, що в умовах пандемії коронавірусу це актуально), з постільною білизною або килимами", - йдеться в повідомленні.

Технічний спонсор "Ман Сіті" повідомив, що дизайнери у цьому комплекті форми надихалися модою популярного в Манчестері 60-х і 90-х років музичного напрямку "брит-поп".

Фото: footyheadlines.com