Дизайн нової форми "Манчестер Сіті" уболівальники назвали найгіршим в історії
Фанати порівнюють дизайн третього комплекту форми з килимом і бактеріями під мікроскопом. Про це повідомляє iSport.ua.
"Футболка виглядає дуже незвично, незважаючи на традиційні клубні кольори. Вся справа в дизайні - використання перського орнаменту Пейслі...Фанати з невдоволенням сприйняли такий дизайн форми, порівнюючи його з бактеріями під мікроскопом (при цьому визнаючи, що в умовах пандемії коронавірусу це актуально), з постільною білизною або килимами", - йдеться в повідомленні.
Manchester City's 2020/21 leaked third kit!— City Chief (@City_Chief) May 20, 2020
[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/zNNmgMYSAv
Технічний спонсор "Ман Сіті" повідомив, що дизайнери у цьому комплекті форми надихалися модою популярного в Манчестері 60-х і 90-х років музичного напрямку "брит-поп".
Фото: footyheadlines.com