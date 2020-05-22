У Греції достроково завершили баскетбольний чемпіонат
Укрінформ
Федерація баскетболу Греції прийняла рішення про дострокове завершення сезону-2019/20 через пандемію коронавірусу.
Одноголосним рішенням чемпіоном країни визнаний "Панатінаїкос", який лідирував в турнірній таблиці національної першості, повідомляє Sportando.
Виконавчий комітет ліги також прийняв рішення скасувати виліт до другого дивізіону за підсумками поточного сезону. Таким чином, ПАОК і "Аріс", які стали останніми в турнірній таблиці, збережуть прописку в еліті чемпіонату Греції на наступний рік.
Фото: Getty Images.