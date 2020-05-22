У Греції достроково завершили баскетбольний чемпіонат

Федерація баскетболу Греції прийняла рішення про дострокове завершення сезону-2019/20 через пандемію коронавірусу.

Одноголосним рішенням чемпіоном країни визнаний "Панатінаїкос", який лідирував в турнірній таблиці національної першості, повідомляє Sportando.

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Виконавчий комітет ліги також прийняв рішення скасувати виліт до другого дивізіону за підсумками поточного сезону. Таким чином, ПАОК і "Аріс", які стали останніми в турнірній таблиці, збережуть прописку в еліті чемпіонату Греції на наступний рік.

Фото: Getty Images.