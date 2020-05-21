П'ятиборці тренуються вдома і очікують на повне припинення карантину - президент ФСПУ

Українські п'ятиборці не припиняють тренувальний процес, перебуваючи вдома на карантині.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив президент Федерації сучасного п'ятиборства України (ФСПУ) Ігор Панін.

"Спортсмени-п'ятиборці - законослухняні громадяни. Весь період карантину в Україні атлети дотримуються правил ізоляції та тренуються вдома. Україна разом з більшістю країн світу переживає випробування у зв'язку з пандемією коронавірусу. Єдиний вихід - адаптуватися до нової реальності. Адже сучасне п'ятиборство, яке поєднує п'ять різнопланових видів спорту, дозволяє це зробити. Якщо на заняття з плавання та фехтування діє заборона, то займатися бігом та удосконалювати навички у стрілецьких вправах цілком можливо в умовах ізоляції. Тож, закликаю колег триматися в тонусі, підтримувати себе і очікувати завершення карантину до поновлення повноцінного тренувального процесу", - сказав Ігор Панін.

Після зимових стартів в Україні майже усі змагання п'ятиборців перенесені на більш пізній термін. Скасований лише Всеукраїнський тур Global Lazer Run City Tour, який мав пройти вчетверте.

Президент ФСПУ повідомив що звітно-виборчий Конгрес Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства, який мав відбутися восени, також скасований через пандемію.

На фото: Ігор Панін (ліворуч) і дзюдоїст Георгій Зантарая (xsport.ua).