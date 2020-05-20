У Франції відмовилися від церемонії нагородження кращих футболістів сезону
Укрінформ
Профспілка футболістів Франції (UNFP) оголосив, що традиційне нагородження кращих гравців сезону не відбудуться.
Причиною скасування церемонії стало дострокове завершення Ліги 1, повідомляє UNFP в Twitter.
"Серце французького професійного футболу не лежить ні до вечірок, ні до окремих винагород в цей час кризи. Саме тому організатори одностайно вирішили: у 2020 році не буде церемонії", - наголошується у повідомленні організації.
Сезон чемпіонату Франції був завершений після 28 зіграних турів через пандемію коронавірусу.
Переможцем Ліги 1 став "Парі Сен-Жермен", який лідирує в турнірній таблиці.
Фото: twitter.com/UNFP.