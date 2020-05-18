Підручний та Абраменко візьмуть участь у «Breakfast with Champions»

22 травня об 11:30 відбудеться третя зустріч зі спортсменами у рамках «Breakfast with Champions». Цього разу гості онлайн-проєкту – зимові чемпіони Дмитро Підручний та Олександр Абраменко.

Як карантинні обмеження вплинули на життя спортсменів? Коли розпочинається підготовка до зимового сезону і які її особливості? Як проводять вільний час спортсмени, якими мобільними додатками користуються, які серіали дивляться? Все це й багато іншого – у проєкті «Breakfast with Champions».

Дмитро Підручний – чемпіон Європи та світу, переможець Зимової Універсіади, капітан збірної України з біатлону.

Олександр Абраменко – олімпійський чемпіон, віцечемпіон світу, переможець Кубка світу з лижної акробатики, учасник чотирьох Олімпіад.

Модератор заходу – відомий спортивний коментатор Олександр Гливинський.

Пряма трансляція «Breakfast with Champions» від TM Parimatch за посиланням.

Глядачі й журналісти запрошуються до активної участі в ефірі. Під час трансляції пишіть свої питання до гостей й вигравайте спеціальні подарунки.